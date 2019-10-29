Нужно ждать интересных трансферов: футбольный инсайдер о зимнем трансферном окне от "Динамо"
29 октября, 2019, 18:53
Известный футбольный инсайдер Игорь Цыганик рассказал о планах киевского "Динамо" на ближайшее трансферное окно
Об этом сообщает "Цыганик LIVE".
Известный футбольный журналист Игорь Цыганик поделился инсайдом по зимнему трансферному окну и планами киевского "Динамо" на него.
"Нужно ли ждать трансферов от Красникова в зимнее межсезонье? Да. Мне известно, что неделю назад он встречался с президентом клуба, чтобы обсудить стратегию на зиму. Вполне возможно, что трансферы будут и довольно интересные", - признался журналист.
После 12-го тура чемпионата Украины "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице, и имеет в активе 24 пункта.
- 30 октября в рамках 1/8 финала Кубка Украины по футболу, киевское "Динамо" принимает донецкий "Шахтер".
- 28 октября защитник "Динамо" Карлос Самбрано раскритиковал руководство киевского клуба из-за критического уровня доверия от тренеров команды.
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