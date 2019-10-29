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Espreso.tvОбществоНачнут с Херсонщины ЕБРР предоставит €300 млн на восстановление региональных дорог, - Гончарук

Начнут с Херсонщины ЕБРР предоставит €300 млн на восстановление региональных дорог, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подписал с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Аланом Пию Меморандум по программе финансирования региональных дорог

Об этом Гончарук сообщил в Facebook.

"Подписали сегодня с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию Меморандум по программе финансирования региональных дорог. Первый транш - €300 млн", - написал премьер.

По словам Гончарука, партнеры из ЕБРР кредитовать областные государственные администрации под местные гарантии.

"Начинаем по восстановлению местных дорог Херсонской области", - добавил он.

 

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