Начнут с Херсонщины ЕБРР предоставит €300 млн на восстановление региональных дорог, - Гончарук
29 октября, 2019, 15:04
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подписал с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Аланом Пию Меморандум по программе финансирования региональных дорог
Об этом Гончарук сообщил в Facebook.
"Подписали сегодня с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию Меморандум по программе финансирования региональных дорог. Первый транш - €300 млн", - написал премьер.
По словам Гончарука, партнеры из ЕБРР кредитовать областные государственные администрации под местные гарантии.
"Начинаем по восстановлению местных дорог Херсонской области", - добавил он.
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