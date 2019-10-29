Нацбанк снял лимит на покупку валюты

29 октября, 2019, 21:21

С 5 ноября физические лица смогут покупать валюту и банковские металлы без ограничений по сумме

Об этом сообщает пресс служба НБУ.

"Национальный банк отменяет ограничения на покупку иностранной валюты и банковских металлов физическими лицами в эквиваленте 150 тыс. грн в день через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга. Также прекращает действовать требование о представлении физическими лицами в банки документов, подтверждающих основания для проведения операций по покупке безналичной иностранной валюты", - говорится в сообщении.

По оценкам Национального банка эти послабления не будут иметь существенного влияния на валютный рынок. потому что подавляющее большинство операций по покупке иностранной валюты осуществляется на суммы, меньше 150 тыс. грн.

"Общие объемы покупки и продажи валюты населением сегодня соразмерны. В то же время чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке благодаря избыточному предложению валюты со стороны бизнеса и инвесторов в этом году составляет почти $4 млрд, а международные резервы в течение последних месяцев сохраняются на уровне $21- 22 млрд", - пишет пресс служба банка.