НАБУ предполагает отмывание средств и уклонение от налогов экс-нардепом и нардепом Дубневичами: продолжаются обыски
29 октября, 2019, 12:32
Детективы НАБУ проводят во Львовской области обыски по делу о возможном отмывании доходов, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов и недостоверном декларировании бывшим и действующим народными депутатами Украины
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
"По предварительной оценке следствия, лица, причастные к преступлению в течение 2013-2018 годов, легализовали более 2 млрд грн доходов, полученных преступным путем. Предыдущая правовая квалификация - ст 209, 212 и 366-1 УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2018 ", - говорится в сообщении.
В то же время издание ZAXID.NET со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что обыски проходят в доме экс-нардепа Богдана Дубневича.
- Напомним, ранее генпрокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича, которого обвиняют в хищениях "Укрзализныци" на 93 млн грн.
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