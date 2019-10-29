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Espreso.tvОбществоНаблюдатели ОБСЕ не зафиксировали обстрел Золотого 26 октября, - ООС

Наблюдатели ОБСЕ не зафиксировали обстрел Золотого 26 октября, - ООС

Фиксацию обстрелов позиций Объединенных сил и участков разведения в частности, проводит как украинская сторона, так и СММ ОБСЕ

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Фиксация обстрелов представителями СММ ОБСЕ проходит на основании информации с видеокамер Миссии, расположенных на разных участках линии разграничения. Таким образом, зафиксирован 26.10.2019 представителями Объединенных сил факт обстрела участки разведения в Золотом-4 не нашел подтверждения у представителей ОБСЕ.

А 5 обстрелов, которые российские оккупационные войска вчера совершили из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4) произошли за пределами участка разведения сил.

Перед этим граждане в соцсетях обратили внимание на то, что разведение сил началось после того, как не были соблюдены необходимые 7 дней режима тишины на участке в Золотом.

 

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