На севере Сирии вспыхнул первый ожесточенный бой между армией Асада и турками, есть жертвы
29 октября, 2019, 17:54
Во вторник, 29 октября, на севере Сирии во время вооруженного столкновения сирийских сил с турецкими войсками погибли шесть сирийских солдат
Об этом сообщили в Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает AFP.
Это первый бой между подразделениями правительственной армии Сирии и турецкими военными после того, как Анкара начала вторжение в северо-восточную Сирию три недели назад.
"Ожесточенные бои впервые вспыхнули между сирийской и турецкой армиями", - заявили наблюдатели.
По информации наблюдателей, артиллерийский и пулеметный огонь ведется в районе поселка Аль-Асадия в районе Рас Аль-Айн возле границы с Турцией. Накануне сирийские государственные СМИ сообщили, что отряды сирийской армии установили контроль над этим поселком.
- Напомним, наступление турецких военных на севере Сирии началось 9 октября
- Согласно официальной позиции Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности".
- 12 октября Пентагон обвинил Анкару в сознательном обстреле американских военных в Сирии. Турция отвергает это, отметив, что ее целью были только курдские формирования.
- 12 октября турецкие войска в ходе операции на северо-востоке Сирии захватили город Рас-эль-Айн.
- США ввели санкции против Турции из-за наступления на курдов в Сирии.
- Германия предложила создать зону безопасности под международным контролем, с участием Турции и России.
- 22 октября Путин и Эрдоган подписали меморандум о совместных действиях в Сирии, после чего Анкара заявила о завершении военной операции на севере Сирии.
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