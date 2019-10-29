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Espreso.tvЭкономикаНа севере Сирии вспыхнул первый ожесточенный бой между армией Асада и турками, есть жертвы

На севере Сирии вспыхнул первый ожесточенный бой между армией Асада и турками, есть жертвы

Во вторник, 29 октября, на севере Сирии во время вооруженного столкновения сирийских сил с турецкими войсками погибли шесть сирийских солдат

Об этом сообщили в Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает AFP.

Это первый бой между подразделениями правительственной армии Сирии и турецкими военными после того, как Анкара начала вторжение в северо-восточную Сирию три недели назад.

"Ожесточенные бои впервые вспыхнули между сирийской и турецкой армиями", - заявили наблюдатели.

По информации наблюдателей, артиллерийский и пулеметный огонь ведется в районе поселка Аль-Асадия в районе Рас Аль-Айн возле границы с Турцией. Накануне сирийские государственные СМИ сообщили, что отряды сирийской армии установили контроль над этим поселком.

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