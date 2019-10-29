Минюст просит "Миротворец" ничего не писать о россиянах из ЕСПЧ, ибо расценивают это как запугивание

29 октября, 2019, 14:27

Центр "Миротворец" включил в свою базу представителей РФ в Европейском суде по правам человека. Правительство России расценивает это как давление и запугивание и требует от ЕСПЧ прекратить рассмотрение дела о незаконной аннексии Крыма

Соответствующее обращение Уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и заместитель министра юстиции Иван Лищина сделал в Facebook.

По словам Лищины, дело "Украина против России (по Крыму)" - это первое заявление, поданное Украиной по поводу нарушений прав человека в ходе вооруженной агрессии со стороны РФ, и которая больше всего продвинулась в процессуальном плане среди всех других межгосударственных заявлений Украины. Первые слушания состоялись 11 сентября 2019 г.

"РФ искала и ищет любые поводы по предотвращению рассмотрения в ЕСПЧ указанного дела. Так, в течение сентября-октября 2019 г. Министерством юстиции Украины и ЕСПЧ получено несколько писем от Правительства РФ, в которых утверждается, что после устных слушаний дела "Украина против России (по Крыму)" в базу данных Центра "Миротворец" были включены представители РФ в ЕСПЧ", - отметил замминистра.

Он отметил, что правительство РФ расценивает такие действия как давление и запугивание и требует от ЕСПЧ прекратить рассмотрение, признав его неприемлемым и как такое, которое представлено недобросовестно.

Лищина заметил, что центр "Миротворец" является независимой, негосударственной организацией и СМИ.

"Вместе с тем, несмотря на высокий уровень доверия общества к работе Центра "Миротворец" и важность его деятельности для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, Министерство юстиции Украины, с целью эффективной защиты Украины в ЕСПЧ обращается с просьбой воздержаться от публикации информации о некоторых лицах, которые представляют РФ или предоставляют доказательства / показания по межгосударственных делах Украины против России к рассмотрению дела по существу и вынесению решения ЕСПЧ ", - обратился он.