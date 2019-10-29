Мультиформатные выставки для профессионалов в Киеве в МВЦ

29 октября, 2019, 14:53

5-7 ноября 2019 года приглашаем посетить всех, кого интересуют отраслевые выставки: XVII Международный водный форум AQUA UKRAINE – 2019, XII Международная специализированная выставка ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА – 2019, XVII Международная специализированная выставка КОМУНТЕХ – 2019, X Специализированная выставка ДОРТЕХЭКСПО – 2019, IX Специализированная выставка ЕВРОСТРОЙЭКСПО – 2019, VII Специализированная выставка ЭКОЛОГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ – 2019

На правах рекламы

На экспозициях будут представлены:

Насосы, трубы, фильтры, оборудование для очистки сточных вод, контрольно-измерительные приборы;

Котельное оборудование, биотопливо, энергоэффективные осветительные приборы, солнечные панели;

Коммунальная и дорожно-строительная техника, спецтехника;

Продукция и услуги в сфере управления отдходами;

Оборудование для благоустройства;

Технические средства организации дорожного движения;

Технологии строительства дорог, дорожное освещение;

Инструмент для строительных и ремонтных работ;

Строительные материалы и конструкции, лифтовое оборудование, окна и двери;

Технологии утилизации, переработки промышленных и опасных отходов, обращение с радиационными отходами, экологический и радиационный мониторинг;

Электромобили, зарядые станции, экотранспорт для спорта и отдыха.

Среди мероприятий деловой программы – научно-практические конференции, семинары, круглые столы.

Участниками выставки станут более 100 передовых компаний из Чехии, Германии, Финляндии, Австрии, Італии, Беларусии и Украины. Это прекрасная возможность привлечь к сотрудничеству новых партнёров, найти клиентов, узнать больше про своих конкурентов и расширить границы влияния на международном рынке. Комплекс выставок даст возможность компаниям-производителям и заказчикам встретится в конкурентных условиях и принять решение, увидеть оборудование своими глазами, лично пообщаться с первыми лицами компании.

Преимущества для пользоватьеля: широкий вибор продукции в условиях здоровой и честной конкуренции; мультиформат выставок позволяет за одно посещение ознакомится с целым комплексом разноплановых выставок; возможность получить консультацию непосредственно от производителя и задать все интересующие вопрсы. Специалисты каждой компании с радостью будут готовы предоставить исчерпывающую информацию и помочь с выбором.

Детальнее про выставки www.iec-expo.com.ua

Место проведенния: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР (МВЦ), Павильоны № 2, № 3,

(г.Киев, Броварськой проспект, 15, станция метро «Левобережная»)

Телефоны организаторов: (044) 201-11-59, 201-11-61

Вход на выставки и предоствление каталогов – бесплатные.

Присоединяйтесь к нам!