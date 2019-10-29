Мультиформатные выставки для профессионалов в Киеве в МВЦ
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На экспозициях будут представлены:
- Насосы, трубы, фильтры, оборудование для очистки сточных вод, контрольно-измерительные приборы;
- Котельное оборудование, биотопливо, энергоэффективные осветительные приборы, солнечные панели;
- Коммунальная и дорожно-строительная техника, спецтехника;
- Продукция и услуги в сфере управления отдходами;
- Оборудование для благоустройства;
- Технические средства организации дорожного движения;
- Технологии строительства дорог, дорожное освещение;
- Инструмент для строительных и ремонтных работ;
- Строительные материалы и конструкции, лифтовое оборудование, окна и двери;
- Технологии утилизации, переработки промышленных и опасных отходов, обращение с радиационными отходами, экологический и радиационный мониторинг;
- Электромобили, зарядые станции, экотранспорт для спорта и отдыха.
Среди мероприятий деловой программы – научно-практические конференции, семинары, круглые столы.
Участниками выставки станут более 100 передовых компаний из Чехии, Германии, Финляндии, Австрии, Італии, Беларусии и Украины. Это прекрасная возможность привлечь к сотрудничеству новых партнёров, найти клиентов, узнать больше про своих конкурентов и расширить границы влияния на международном рынке. Комплекс выставок даст возможность компаниям-производителям и заказчикам встретится в конкурентных условиях и принять решение, увидеть оборудование своими глазами, лично пообщаться с первыми лицами компании.
Преимущества для пользоватьеля: широкий вибор продукции в условиях здоровой и честной конкуренции; мультиформат выставок позволяет за одно посещение ознакомится с целым комплексом разноплановых выставок; возможность получить консультацию непосредственно от производителя и задать все интересующие вопрсы. Специалисты каждой компании с радостью будут готовы предоставить исчерпывающую информацию и помочь с выбором.
Детальнее про выставки www.iec-expo.com.ua
Место проведенния: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР (МВЦ), Павильоны № 2, № 3,
(г.Киев, Броварськой проспект, 15, станция метро «Левобережная»)
Телефоны организаторов: (044) 201-11-59, 201-11-61
Вход на выставки и предоствление каталогов – бесплатные.
Присоединяйтесь к нам!
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