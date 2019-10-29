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Espreso.tvОбществоMicrosoft: российские хакеры атаковали спортивные и антидопинговые организации

Microsoft: российские хакеры атаковали спортивные и антидопинговые организации


фото: reuters
Эксперты корпорации Microsoft обнаружили следы деятельности предполагаемых российских хакеров, жертвами которых стали по меньшей мере 16 спортивных и антидопинговых организаций на трех континентах

Сообщение об этом опубликовано в блоге корпорации 28 октября с подписью вице-президента Microsoft Тома Берта.

"Мы решили, что важно распространить информацию о новом раунде такой деятельности, когда мир находится накануне летних Олимпийских игр 2020 года в Токио", - говорится в заявлении.

Речь идет о группе киберпреступников, известной как Strontium (другие названия - Fancy Bear и APT28), которую связывают с Главным управлением Генштаба вооруженных сил России.

Согласно информации Microsoft, хакерские атаки начались 16 сентября, и некоторые из них были успешными. Компании, на которые были нацелены кибератаки, уже сообщили.

В корпорации также отмечают, что приемы хакеров в большинстве недавних случаев похожи на методы Strontium, среди них - фишинг, использование уязвимостей гаджетов с выходом в интернет и распространение вредоносных программ.

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