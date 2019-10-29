Мариуполь станет стартом для нового Донбасса, - Зеленский об инвестиционном форуме

29 октября, 2019, 22:09

Об этом Зеленский написал в Facebook.

"Почему мы организовали Форум в Мариуполе? Ведь именно этот город станет стартом для нового Донбасса. Здесь уже открыли крутой ІТ-хаб с нужными стартапами, начали улучшать экологию", - написал Зеленский.

По его словам, на Форум приехали представители более 40 стран, компании и организации с совокупным бюджетом почти $100 миллиардов.

"Сегодня мы сделали первый шаг к мечте об инновационной стране - просто на Форуме с национальными операторами связи подписан Меморандум о том, что очень скоро каждый уголок нашей страны будет охвачен мобильной связью и Интернетом", - добавил президент.