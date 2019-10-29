Команда Зеленского написала в Facebook, что 90% украинцев не имели доступа к интернету
29 октября, 2019, 22:44
На странице "Команда Зеленского" был опубликован пост, где было указано, что 90% украинцев годами не имели доступа к интернету
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