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Espreso.tvОбществоКоманда Зеленского написала в Facebook, что 90% украинцев не имели доступа к интернету

Команда Зеленского написала в Facebook, что 90% украинцев не имели доступа к интернету

На странице "Команда Зеленского" был опубликован пост, где было указано, что 90% украинцев годами не имели доступа к интернету

Цитату "90% украинцев годами не имели доступа к интернету," пресс-служба заменила на "Многие украинцы годами не имели доступа к интернету".

Скрины сделал журналист Михаил Ткач.

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