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Espreso.tvОбществоКогда Зеленский "расстреливал" парламент вам было смешно, а теперь перестало? - Княжицкий о реакции монобольшинства на высказывания Федыны

Когда Зеленский "расстреливал" парламент вам было смешно, а теперь перестало? - Княжицкий о реакции монобольшинства на высказывания Федыны

Народный депутат Николай Княжицкий прокомментировал реакцию фракции "Слуга народа" на высказывания коллеги по партии "Европейская солидарность" София Федыны

Об этом он написал в своем Facebook:

"Об истерике "СН" из-за высказываний Федыны:

• Вызывает удивление истерика фракции "Слуги народа" по поводу высказываний бывшего волонтера, а теперь народного депутата Софии Федыны о Зеленском. Монобольшинство даже заблокировало трибуну, чтобы обратиться в правоохранительные органы. Но в таком случае было бы логично написать заявление в правоохранительные органы и на самого Зеленского.
• Напомню, что он в январе этого года записал ролик, где "хоронит" действующего президента и читает надгробную речь у его гроба. Тогда "Кварталу" это казалось смешной и забавной шуткой. Что же случилось? Когда Зеленский "хоронил" человека или расстреливал парламент вам было очень смешно, а теперь резко перестало? Если монобольшинство у нас последовательно - пусть пишет заявление в правоохранительные органы и на Зеленского, вместе с бывшими "кварталовцами", а теперь главой СБУ Бакановым и первым помощником президента Шефиром.
• Но тут удивляет не только лицемерие "Слуг народа" для которых вдруг стало "неприемлемым пожелание смерти любому человеку". Что именно правоохранительные органы должны расследовать в высказываниях Федыны? Провести несколько экспертиз, чтобы проверить является ли президент "бессмертным"? Поехать на фронт и убедиться, что там действительно русские обстреливают украинцев?
• Наказать хотят за высказывания. Да, это были резкие высказывания от девушек-волонтеров, после того как Зеленский нахамил украинским ветеранам. Но если у нас власть будет наказывать за критику в свой адрес - мы ничем не будем различаться от соседней России"

 

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