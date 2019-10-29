H&M планирует сдавать одежду в аренду и ремонтировать ее. Пока только в Стокгольме
29 октября, 2019, 11:44
Шведский бренд H&M планирует запустить аренду одежды. Первым магазином, где новая опция станет доступной, станет торговая точка в Стокгольме
Об этом пишет Fashionunited.
Взять одежду напрокат смогут клиенты программы лояльности. Для аренды будут доступны только определенные модели платьев и юбок из коллекций Conscious Exclusive 2012-2012.
Вернуть арендованную одежду в магазин нужно в течение недели, а стоимость услуги составляет 350 крон (33 евро). Один клиент может взять напрокат до трех вещей одновременно.
Также в стокгольмском магазине H&M откроют ателье для ремонта одежды. Так в компании хотят стимулировать покупателей более сознательно относиться к шопингу.
Прокат одежды и ателье должны заработать с конца ноября. Будут ли запускать эти функции в других магазинах мира, пока неизвестно.
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"