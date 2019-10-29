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Espreso.tvОбществоGoogle рассчитывает приобрести производителя фитнес-браслетов Fitbit

Google рассчитывает приобрести производителя фитнес-браслетов Fitbit

Материнская компания Google - Alphabet - ведет переговоры о покупке американского производителя "умных" часов и фитнес-браслетов Fitbit

Об этом пишет Liga.tech со ссылкой на Reuters.

Google разрабатывает операционную систему Wear для "умных" часов, но сами устройства не производит. Приобретение Fitbit позволит компании выйти на новый для себя рынок.

Fitbit, войдя в состав Alphabet, сможет получить доступ к технологиям и финансовым возможностям Google.

Таким образом, Google попытается конкурировать с компанией Apple, которая в 2018 году заняла примерно половину мирового рынка "умных" часов.

Ранее Google заплатил $40 млн за Fossil - технологию для "умных" часов. Обе компании пока не комментируют эту информацию.

 

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