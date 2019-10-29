 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕвропейская Бизнес Ассоциация направила письмо с замечаниями по проектам 1209 и 1210

Европейская Бизнес Ассоциация направила письмо с замечаниями по проектам 1209 и 1210

В EВA раскритиковали необоснованно резкий рост налогового давления на отдельные отрасли, отменупринципа личной ответственности налоговых инспекторов, затруднение доступа бизнеса к кредитам

Европейская Бизнес Ассоциация, объединяющая более 1000 украинских и иностранных компаний, работающих в Украине, направила официальное письмо на имя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева с существенными замечаниями по законопроектам 1209, 1209- 1, 1210 и 1210-1.

Рассмотрение этих законопроектов запланировано парламентом на текущую неделю.

- Ряд предложений, которые содержатся в законопроектах, продолжает вызывать серьезное беспокойство у компаний-членов Ассоциации, - заявила в письме исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Всего в ЕВА определили 11 системных проблем данных законопроектов. В частности, бизнес выступает категорически против штрафных санкций по налоговым накладным, изменений в правила трансфертного ценообразования, доначисления НДС при экспорте и тому подобное.

Особое внимание в Европейской Бизнес Ассоциации обратили на исключение из Налогового кодекса норм о личной ответственности налоговых инспекторов за необоснованные доначисления по налогам и сборам.

- Налогоплательщикам удалось наладить конструктивный диалог с налоговыми органами не в последнюю очередь благодаря этой сдерживающей норме в Налоговом кодексе. Призываем сохранить в НКУ принцип личной ответственности налоговых инспекторов, - советует исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Также в ЕВА негативно отнеслись к усложнению правил трансфертного ценообразования, которое может существенно ударить по работе в том числе крупных иностранных инвесторов в Украине.

- Предложенные изменения расширяют права налоговых органов, возлагая значительное бремя на налогоплательщиков (например, предоставление налоговым органам информации о заключенных контрактах по сырьевым товарам), - объясняет Анна Деревянко.

В Европейской Бизнес Ассоциации раскритиковали осложнение процесса учета в налоговом учете процентов по кредитам и другим долговым обязательствам. По мнению ЕВА, это существенно ухудшит доступность кредитов для финансирования украинского бизнеса.

Кроме того, Европейская Бизнес Ассоциация обвинила народных депутатов в избирательном и необоснованно резком повышении налогового давления на отдельные отрасли промышленности.

Речь идет, в частности, о резком росте рентной платы при добыче полезных ископаемых, в т.ч. железной руды.

- Суммы налога вырастут в 4 раза и существенно увеличат себестоимость продукции. И это учитывая чрезвычайно высокую конкуренцию на этом рынке, в частности со стороны Российской Федерации, - напоминает Анна Деревянко.

Также в Европейской Бизнес Ассоциации раскритиковали сохранение обременительной системы администрирования акцизов на топливо и резкое повышение акцизов на табачные изделия, в частности на табакосодержащие изделия для электронагрева - что, по мнению ЕВА, противоречит нормам Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

- Также Ассоциация настаивает на неукоснительном соблюдении принципа стабильности налогового законодательства и поддерживает заявления премьер-министра Украины о том, что налоговая реформа должна начаться весной 2020 года, а изменения в налоговое законодательство должны вступить в силу с 2021, - заявила в официальном письме исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 октября, 2019 вторник

больше новостей

29 октября, 2019 вторник

28 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать