Экс-тренера сборной Украины уволили за поражение от футбольного "карлика"
Об этом сообщает Sport.ua .
Семен Альтман был главным тренером сборной Молдовы с июля 2019 года. Он руководил командой в четырех матчах, которые сборная Молдовы проиграла с общим счетом 0:12 и потерпела поражения от Исландии (0: 3), Турции (0: 4), Андорры (0: 1) и Албании (0: 4).
В отборе Евро-2020 Молдова занимает в своей группе последнее место и имеет только 3 очка. В матче с Молдовой сборная Андорры одержала свою первую победу в отборочных матчах и прервала серию из 56 подряд поражений.
Новым тренером сборной Молдовы станет турецкий специалист Энгин Фират.
Семен Альтман был ассистентом Олега Блохина на чемпионате мира-2006, где сборная Украины достигла своего наибольшего успеха в истории и дошла до четвертьфинала.
Также Альтман тренировал российские "Динамо" из Москвы и "Луч-Энергию", молдавский "Зимбру", донецкий "Металлург", "Черноморец", "Ильичевец" и "Таврию".
- Напомним, 16 октября самый успешный тренер сборной Украины в истории Олег Блохин назвал выход национальной команды в финальную часть Евро-2020 колоссальным достижением.
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