Экс-тренера сборной Украины уволили за поражение от футбольного "карлика"

29 октября, 2019, 13:28

Бывшего ассистента главного тренера сборной Украины Семена Альтмана уволили из национальной команды Молдовы после позорного поражения от сборной Андорры

Об этом сообщает Sport.ua .

Семен Альтман был главным тренером сборной Молдовы с июля 2019 года. Он руководил командой в четырех матчах, которые сборная Молдовы проиграла с общим счетом 0:12 и потерпела поражения от Исландии (0: 3), Турции (0: 4), Андорры (0: 1) и Албании (0: 4).

В отборе Евро-2020 Молдова занимает в своей группе последнее место и имеет только 3 очка. В матче с Молдовой сборная Андорры одержала свою первую победу в отборочных матчах и прервала серию из 56 подряд поражений.

Новым тренером сборной Молдовы станет турецкий специалист Энгин Фират.

Семен Альтман был ассистентом Олега Блохина на чемпионате мира-2006, где сборная Украины достигла своего наибольшего успеха в истории и дошла до четвертьфинала.

Также Альтман тренировал российские "Динамо" из Москвы и "Луч-Энергию", молдавский "Зимбру", донецкий "Металлург", "Черноморец", "Ильичевец" и "Таврию".