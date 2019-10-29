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Espreso.tvСпортЭкс-чемпион мира в супертяжелом весе, который убегал от Кличко, объявил о завершении карьеры

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, который убегал от Кличко, объявил о завершении карьеры


фото: ria.ru
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Олег Маскаев, который выступал за Узбекистан, США и Россию, объявил о завершении карьеры

Об этом сообщает ТАСС.

По словам 50-летнего Маскаева, он так и не дождался предложения о боях и решил окончательно завершить карьеру.

"Несколько лет назад я был "живой". Поддерживать форму в таком возрасте - это нелегко, покидать нельзя. А выходить на бои на скорую руку - так уже нельзя, это для здоровья нехорошо, и формы такой уже не будет. Промоутерам в России я предлагал провести бой, силы были, желание было. А сейчас уже выходить на ринг - это как для маленького ребенка первые шаги делать", - сказал Маскаев.

Олег Маскаев провел на профессиональном ринге 46 боев, одержал 39 побед и потерпел семь поражений. В 2006 году, выступая под флагом США, он нокаутировал американца Хасима Рахмана и отобрал у него титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе. После этого Маскаеву оформили российское гражданство. Он потерял почс WBC в 2008 году, уступив нигерийцу Сэмюэлю Питеру.

Долгое время велись разговоры о поединке Олега Маскаева против Виталия Кличко, однако россиянин избежал встречи с украинцем.

Последний раз Маскаев выходил на ринг в 2013 году и победил американца Дэнни Вилльямса.

 

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