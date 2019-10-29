EA Sports изменили игровое лицо футболиста после того, как он пожаловался, что не узнает себя в игре

29 октября, 2019, 19:26

В новом патче FIFA 20 ряд футболистов получили обновленные лицо, больше похожие на реальность

Об этом сообщает EA Sports .

В футбольном симуляторе FIFA 20 вышел патч с обновлениями. В видеоигре от студии EA Sports были исправлены некоторые ошибки, обновлены трансферы футболистов, а также улучшены игровые прототипы некоторых игроков.

В список "обновленных лиц" попал вингер "Фиорентины" Франк Рибери, который был явно недоволен тем, как его изобразили в игре, на что и жаловался в интервью и соцсетях.

В нынешнем сезоне Франк Рибери провел 9 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.