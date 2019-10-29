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Espreso.tvОбществоДжонсон вдруг внесет в парламент предложение о досрочных выборах 12 декабря

Джонсон вдруг внесет в парламент предложение о досрочных выборах 12 декабря

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон еще раз внесет в парламент предложение о досрочных выборах 12 декабря

Как сообщает ВВС, Джонсон вынесет на рассмотрение короткий законопроект, для принятия которого требуется простое большинство, а не две трети голосов депутатов. Несмотря на это, Джонсону необходима поддержка оппозиционных либеральных демократов и Шотландской национальной партии.

По словам лидера Палаты общин Джейкомба Рис-Могга, правительство планирует, чтобы депутаты во вторник рассмотрели все этапы законопроекта.

"Законопроект очень короткий, простой и ограниченный по объему", - отметил он.

После принятия Палатой общин законопроект должен быть одобрен Палатой лордов.

Джонсон в понедельник сказал депутатам, что парламент "недееспособный" и не может "больше держать эту страну в заложниках", но лейбористы заявили, что премьер-министру нельзя доверять.

Накануне британский парламент проголосовал против проведения досрочных выборов в декабре.

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