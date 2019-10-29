Боевики "ЛНР" согласились на новый КПВВ в Золотом, - председатель Луганской ОГА

29 октября, 2019, 18:35

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что власти так называемой "ЛНР" согласились на открытие контрольного пункта въезда-выезда "Золотое"

Об этом сообщает hromadske.

"Во время разведения войска обеих сторон должны развести на расстояние километра. Получится "серая зона", и мы сможем спокойно достроить КПВВ и запустить его в работу. Это будет новый КПВВ, единственный путь для автомобильного сообщения с временно оккупированной частью Луганской области", - сказал Гайдай.

На вопрос, есть ли согласие так называемой "ЛНР" на открытие, председатель ОГА ответил: "Да, есть".