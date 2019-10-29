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Espreso.tvОбществоБоевики "ЛНР" согласились на новый КПВВ в Золотом, - председатель Луганской ОГА

Боевики "ЛНР" согласились на новый КПВВ в Золотом, - председатель Луганской ОГА

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что власти так называемой "ЛНР" согласились на открытие контрольного пункта въезда-выезда "Золотое"

Об этом сообщает hromadske.

"Во время разведения войска обеих сторон должны развести на расстояние километра. Получится "серая зона", и мы сможем спокойно достроить КПВВ и запустить его в работу. Это будет новый КПВВ, единственный путь для автомобильного сообщения с временно оккупированной частью Луганской области", - сказал Гайдай.

На вопрос, есть ли согласие так называемой "ЛНР" на открытие, председатель ОГА ответил: "Да, есть".

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