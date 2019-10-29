Боевики "ЛНР" согласились на новый КПВВ в Золотом, - председатель Луганской ОГА
29 октября, 2019, 18:35
Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что власти так называемой "ЛНР" согласились на открытие контрольного пункта въезда-выезда "Золотое"
Об этом сообщает hromadske.
"Во время разведения войска обеих сторон должны развести на расстояние километра. Получится "серая зона", и мы сможем спокойно достроить КПВВ и запустить его в работу. Это будет новый КПВВ, единственный путь для автомобильного сообщения с временно оккупированной частью Луганской области", - сказал Гайдай.
На вопрос, есть ли согласие так называемой "ЛНР" на открытие, председатель ОГА ответил: "Да, есть".
- Добровольцы в Золотом заявляют, что условия для разведения войск не были соблюдены.
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