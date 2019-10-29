Аргумент против "Северного потока-2": Коболев объяснил необходимость привлечь европейские компании к работе с ГТС

29 октября, 2019, 08:12

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что сохранение возможности привлечь европейских партнеров к капиталу оператора ГТС является весомым аргументом против строительства российского газопровода "Северный поток-2"

Об этом Коболев заявил в Facebook.

По словам Коболева, россияне уже аргументируют необходимость строительства "Северного потока-2" возможностью привлечения к нему европейских компаний.

"Сегодня на трехсторонних переговорах по транзиту газа по территории Украины после 2019 года российская сторона поднимала вопрос предоставления разрешения для завершения строительства Северного потока 2. Этот вопрос поднимался в двустороннем формате, где украинская сторона не присутствовала, но, как мне сообщили источники из ЕК, среди аргументов Газпрома был один интересный тезис: "Наш проект (то есть ПП2) не только чисто коммерческий, но и вполне про-европейский, потому что в нем есть европейские компании-партнеры. Мы готовы делиться доходами от транспортировки газа С ВАМИ ". Именно поэтому очень важно понимать перед голосованием за проект закона 2239-1: сохранение окна для привлечения партнера в капитал оператора ГТС - наш весомый аргумент против ПП2. Мы не можем проиграть конкурентную борьбу за европейских партнеров с Газпромом. Даже на уровне деклараций ", - написал Коболев.