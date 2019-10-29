Аргумент против "Северного потока-2": Коболев объяснил необходимость привлечь европейские компании к работе с ГТС
Об этом Коболев заявил в Facebook.
По словам Коболева, россияне уже аргументируют необходимость строительства "Северного потока-2" возможностью привлечения к нему европейских компаний.
"Сегодня на трехсторонних переговорах по транзиту газа по территории Украины после 2019 года российская сторона поднимала вопрос предоставления разрешения для завершения строительства Северного потока 2. Этот вопрос поднимался в двустороннем формате, где украинская сторона не присутствовала, но, как мне сообщили источники из ЕК, среди аргументов Газпрома был один интересный тезис: "Наш проект (то есть ПП2) не только чисто коммерческий, но и вполне про-европейский, потому что в нем есть европейские компании-партнеры. Мы готовы делиться доходами от транспортировки газа С ВАМИ ". Именно поэтому очень важно понимать перед голосованием за проект закона 2239-1: сохранение окна для привлечения партнера в капитал оператора ГТС - наш весомый аргумент против ПП2. Мы не можем проиграть конкурентную борьбу за европейских партнеров с Газпромом. Даже на уровне деклараций ", - написал Коболев.
- Напомним, Германия разрешила строить 55 км российского "Северного потока-2" в своих территориальных водах. Канцлер Ангела Меркель считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию не угрожает энергетической безопасности Европы.
- В ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины. Дания приняла закон, который может помешать строительству "Северного потока-2" . Польша планирует построить собственный газопровод в Данию по дну Балтийского моря. Комитет Европарламента по энергетике поддержал "газовые" изменения, которые помешают строительству "Северного потока-2" . В Еврокомиссии заявили, что не поддержат "Северный поток-2" .
- США выступают против "Северного потока-2" и предполагают введение санкций, а также предлагают Европе газ вместо российского.
- Германия разрешила строительство 30 км российского газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне. Финляндия разрешила России строить "Северный поток-2". Австрийский канцлер поддержал строительство "Северного потока-2".
- Ангела Меркель подчеркнула необходимость сохранения роли Украины как транзитера российского газа в Европу.
- Польша заявила, что не прекратит блокировать строительство "Северного потока-2".
- Министр экономики Германии заявил, что ФРГ не откажется от Северного потока-2 даже несмотря на агрессию РФ в Азовском море.
- В Минэнерго РФ заявили, что проложено уже более половины "Северного потока-2".
- Постпреды ЕС утвердили изменения к Газовой директиве, регулирующие Северный поток-2.
- Комитет Сената США одобрил проект санкций против причастных к "Северному потоку-2" .
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