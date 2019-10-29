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Espreso.tvОбщество150 крымчан отправили в армию РФ

150 крымчан отправили в армию РФ

В Симферополе прошла отправка 150 призывников в российскую армию

Об этом сообщает Крым.Реалии.

В Симферополе прошла церемония отправки 150 призывников в российскую армию.

В связи с очередным фактом призыва Крымская правозащитная группа напомнила, что призыв крымчан в армию России грубо нарушает нормы международного гуманитарного права.

"Проведение призыва жителей оккупированных территорий в армию оккупанта, а также непрерывная на территории Крыма пропаганда службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции), а перемещение призывников граждан Украины с оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 Конвенции", - говорится в сообщении правозащитников.

Российский военный комиссар Крыма Олег Ермилов утверждает, что после аннексии Крыма на службу призвали более 16 тысяч крымчан. В этом году российские военные планируют призвать около 2,6 тыс. человек.

Ранее член Крымской правозащитной группы Александр Седов сообщил, что с 2014 года в российскую армию призвали 18,9 тыс. крымчан.

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