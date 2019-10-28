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Espreso.tvОбществоЖеваго по собственной инициативе временно покидает пост гендиректора Ferrexpo

Жеваго по собственной инициативе временно покидает пост гендиректора Ferrexpo

Константин Жеваго по собственной инициативе покидает пост генерального директора компании Ferrexpo, мажоритарием и CEO которой он является

Об этом сообщает пресс-служба Ferrexpo.

"Константин Жеваго проинформировал совет директоров Ferrexpo о своем решении временно отстраниться от должности главного исполнительного директора группы, чтобы сосредоточиться на решении определенных вопросов в Украине, касающихся одного из предприятий, которыми он владел до 2015 года", - говорится в заявлении.

Отмечается, что совет директоров поручил исполнение обязанностей гендиректора финдиректору Крису Мо, который возьмет на себя все исполнительные обязанности Жеваго в дополнение к его финансовым обязательствам.

В то же время Жеваго, будучи крупным акционером компании, останется в совете директоров в качестве независимого неисполнительного директора.

Эти изменения вступят в силу немедленно и до дальнейшего уведомления.

"Совет директоров, включая господина Жеваго, считает, что эта временная смена руководства нужна и в интересах всех акционеров, чтобы господин Жеваго мог сосредоточиться на текущих делах в Украине, не влияя на деятельность компании. Господин Жеваго, как и раньше, имеет полную поддержку совета ", - заявил глава совета директоров компании Стив Лукас.

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