Зеленский приехал в НАБУ и пообещал не влиять на их работу

28 октября, 2019, 14:22

Видео выступления выложила пресс-служба Офиса президента.

"Мы действительно уважаем вашу профессию и я честно хотел с вами познакомиться с каждым, пока мало времени для этого. Но хотел бы вас поздравить", - начал Зеленский свое выступление.

Он отметил, что в обществе большой запрос "на победу справедливости, чтобы все коррупционеры были за решеткой, а это уже только ваши полномочия, ваш профессионализм, энергия".

"Главный вопрос, почему я приехал к вам с коллегами, - чтобы вас зарядить этой энергией, чтобы вы понимали: мы вас влиять не будем и не хотим, но мы очень хотим как люди, представляющие общество, я как избранный президент хочу , чтобы вы знали, что руки у вас не связаны. Пожалуйста, мы очень хотим, чтобы все топ-коррупционеры действительно получили заслуженные приговоры. Потому что нам общество уже никогда это простит ", - подчеркнул президент.

Он также добавил, что очень верит в профессионализм и энергию НАБУ и САП.