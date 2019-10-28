 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский приехал в НАБУ и пообещал не влиять на их работу

Зеленский приехал в НАБУ и пообещал не влиять на их работу


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью перед работниками Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Видео выступления выложила пресс-служба Офиса президента.

"Мы действительно уважаем вашу профессию и я честно хотел с вами познакомиться с каждым, пока мало времени для этого. Но хотел бы вас поздравить", - начал Зеленский свое выступление.

Он отметил, что в обществе большой запрос "на победу справедливости, чтобы все коррупционеры были за решеткой, а это уже только ваши полномочия, ваш профессионализм, энергия".

"Главный вопрос, почему я приехал к вам с коллегами, - чтобы вас зарядить этой энергией, чтобы вы понимали: мы вас влиять не будем и не хотим, но мы очень хотим как люди, представляющие общество, я как избранный президент хочу , чтобы вы знали, что руки у вас не связаны. Пожалуйста, мы очень хотим, чтобы все топ-коррупционеры действительно получили заслуженные приговоры. Потому что нам общество уже никогда это простит ", - подчеркнул президент.

Он также добавил, что очень верит в профессионализм и энергию НАБУ и САП.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 октября, 2019 понедельник

больше новостей

28 октября, 2019 понедельник

27 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать