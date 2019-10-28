Зеленский передал на приватизацию 5 госпредприятий
28 октября, 2019, 12:11
Президент Украины Владимир Зеленский передал 5 государственных предприятий, которыми занимается Государственное управление делами (ГУД), в Фонд государственного имущества, на приватизацию
Об этом сообщила заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив во время пресс-брифинга, передает "Интерфакс-Украина"
В частности, среди переданных в Фонд госимущества предприятий: гостиница "Днепр" и госпредприятия "Чайка" и "Центрсервис".
"Сегодня подписан указ президента, который передает первые коммерческие предприятия, находившиеся в управлении ГУД Фонда госимущества на приватизацию", - сообщила Ковалив.
Она также анонсировала передачу на приватизацию еще 9 государственных объектов, которыми занимается ГУД.
- Напомним, также в Офисе президента назвали ряд условий , которые сделают приватизацию государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт".
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