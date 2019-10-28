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Espreso.tvОбществоЗеленский передал на приватизацию 5 госпредприятий

Зеленский передал на приватизацию 5 госпредприятий


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский передал 5 государственных предприятий, которыми занимается Государственное управление делами (ГУД), в Фонд государственного имущества, на приватизацию

Об этом сообщила заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив во время пресс-брифинга, передает "Интерфакс-Украина"

В частности, среди переданных в Фонд госимущества предприятий: гостиница "Днепр" и госпредприятия "Чайка" и "Центрсервис".

"Сегодня подписан указ президента, который передает первые коммерческие предприятия, находившиеся в управлении ГУД Фонда госимущества на приватизацию", - сообщила Ковалив.

Она также анонсировала передачу на приватизацию еще 9 государственных объектов, которыми занимается ГУД.

  • Напомним, также в Офисе президента назвали ряд условий , которые сделают приватизацию государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт".

 

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