Зеленский передал на приватизацию 5 госпредприятий

28 октября, 2019, 12:11

Об этом сообщила заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив во время пресс-брифинга, передает "Интерфакс-Украина"

В частности, среди переданных в Фонд госимущества предприятий: гостиница "Днепр" и госпредприятия "Чайка" и "Центрсервис".

"Сегодня подписан указ президента, который передает первые коммерческие предприятия, находившиеся в управлении ГУД Фонда госимущества на приватизацию", - сообщила Ковалив.

Она также анонсировала передачу на приватизацию еще 9 государственных объектов, которыми занимается ГУД.