Япония похвалила одежду Зеленских во время интронизации императора

28 октября, 2019, 19:00

Посольство Японии в Украине поблагодарило президента Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую за участие в церемонии интронизации императора Нарухито и отдельно похвалило одежду супругов

Об этом говорится в заявлении посольства в Facebook.

"Мы выражаем нашу искреннюю благодарность Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Первой Леди за то, что они приняли приглашение посетить нашу страну для участия в церемонии интронизации Его Величества Императора Японии на прошлой неделе. Участие президентских супругов в церемонии интронизации является важным этапом в наших двусторонних отношениях. Их одежда также хорошо гармонировала с благородной атмосферой и произвела на японское общество очень положительное впечатление о супругах и Украину как страну ", - говорится в сообщении.

Напомним, что во время визита Елена Зеленская была одета в светло-желтое неяркое платье до пола, которое дополнила перчатками из тонкой прозрачной ткани. Президент Украины надел фрак.

Тогда платье первой леди вызвало большой шквал критики и замечаний в соцсетях, так желтый цвет, вроде бы, запрещено использовать в Японии любому, кроме членов семьи императора