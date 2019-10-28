 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЯпония похвалила одежду Зеленских во время интронизации императора

Япония похвалила одежду Зеленских во время интронизации императора

Посольство Японии в Украине поблагодарило президента Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую за участие в церемонии интронизации императора Нарухито и отдельно похвалило одежду супругов

Об этом говорится в заявлении посольства в Facebook.

"Мы выражаем нашу искреннюю благодарность Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Первой Леди за то, что они приняли приглашение посетить нашу страну для участия в церемонии интронизации Его Величества Императора Японии на прошлой неделе. Участие президентских супругов в церемонии интронизации является важным этапом в наших двусторонних отношениях. Их одежда также хорошо гармонировала с благородной атмосферой и произвела на японское общество очень положительное впечатление о супругах и Украину как страну ", - говорится в сообщении.

Напомним, что во время визита Елена Зеленская была одета в светло-желтое неяркое платье до пола, которое дополнила перчатками из тонкой прозрачной ткани. Президент Украины надел фрак.

Тогда платье первой леди вызвало большой шквал критики и замечаний в соцсетях, так желтый цвет, вроде бы, запрещено использовать в Японии любому, кроме членов семьи императора

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 октября, 2019 понедельник

больше новостей

28 октября, 2019 понедельник

27 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать