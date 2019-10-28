Впервые за 8 лет: скандинавская авиакомпания выполнила первый рейс в Украину
Об этом сообщает avianews .
SAS будет осуществлять регулярные рейсы из Киева в главный аэропорт Осло Гардермуэн три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути составит 2 часа 50 минут.
Минимальная цена на авиабилеты SAS сейчас начинается от 111 евро в обе стороны по тарифу Go Light, который позволяет провозить бесплатно только ручную кладь.
Она может включать один предмет весом до 8 кг и габаритами до 55х40х23 см и дополнительную личную вещь, например, сумку для ноутбука с габаритами не более 40х30х15 см.
Расписание рейсов Киев-Осло SAS: отправление: 14:00, прилет: 15:50 (вторник, четверг, суббота).
Расписание рейсов Осло-Киев SAS: вылет: 9:30, прилет: 13:10 (вторник, четверг, суббота).
SAS выполняла регулярные рейсы в Украину из Копенгагена в Киев, но 25 марта 2011 они были закрыты, поскольку были неприбыльными.
С 2012 по 2014 годы между Осло и Киевом летал норвежский лоукостер Norwegian. Полеты были приостановлены из-за того, что спрос на маршруте не оправдал ожиданий компании. К этому рейсы из Киева в аэропорт Торп (в 113 км от Осло) прекратил другой лоукостер - Wizz Air.
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