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Espreso.tvОбществоВпервые за 8 лет: скандинавская авиакомпания выполнила первый рейс в Украину

Впервые за 8 лет: скандинавская авиакомпания выполнила первый рейс в Украину


фото: reuters
26 октября авиакомпания Scandinavian Airlines выполнила первый за 8 лет рейс в Украину

Об этом сообщает avianews .

SAS будет осуществлять регулярные рейсы из Киева в главный аэропорт Осло Гардермуэн три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути составит 2 часа 50 минут.

Минимальная цена на авиабилеты SAS сейчас начинается от 111 евро в обе стороны по тарифу Go Light, который позволяет провозить бесплатно только ручную кладь.

Она может включать один предмет весом до 8 кг и габаритами до 55х40х23 см и дополнительную личную вещь, например, сумку для ноутбука с габаритами не более 40х30х15 см.

Расписание рейсов Киев-Осло SAS: отправление: 14:00, прилет: 15:50 (вторник, четверг, суббота).

Расписание рейсов Осло-Киев SAS: вылет: 9:30, прилет: 13:10 (вторник, четверг, суббота).

SAS выполняла регулярные рейсы в Украину из Копенгагена в Киев, но 25 марта 2011 они были закрыты, поскольку были неприбыльными.

С 2012 по 2014 годы между Осло и Киевом летал норвежский лоукостер Norwegian. Полеты были приостановлены из-за того, что спрос на маршруте не оправдал ожиданий компании. К этому рейсы из Киева в аэропорт Торп (в 113 км от Осло) прекратил другой лоукостер - Wizz Air.

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