Во Франции задержали грузовик с обмороженными нелегалами: четверо из них - дети
28 октября, 2019, 08:47
Во Франции в грузовике с холодильной камерой правоохранители нашли 8 обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из них - дети
Об этом сообщает LeParisien .
Мигрантов обнаружили во время контроля грузовика в порту перед посадкой на паром в Великобританию.
"Они были спрятаны в двойном дне холодной камеры под запертой дверью снаружи. В трейлере было около 7 ° C. Грузовик перевозил замороженных цыплят", - говорится в сообщении.
Полиция сообщает, что двое водителей из Румынии арестовали.
Отмечается, что у мигрантов "легкое обморожение" и их госпитализировали.
- Напомним, накануне в английском графстве Эссекс нашли грузовик с 39 мертвыми людьми. СМИ рассказали подробности их смерти.
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