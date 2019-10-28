Во Франции задержали грузовик с обмороженными нелегалами: четверо из них - дети

28 октября, 2019, 08:47

Во Франции в грузовике с холодильной камерой правоохранители нашли 8 обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из них - дети

Об этом сообщает LeParisien .

Мигрантов обнаружили во время контроля грузовика в порту перед посадкой на паром в Великобританию.

"Они были спрятаны в двойном дне холодной камеры под запертой дверью снаружи. В трейлере было около 7 ° C. Грузовик перевозил замороженных цыплят", - говорится в сообщении.

Полиция сообщает, что двое водителей из Румынии арестовали.

Отмечается, что у мигрантов "легкое обморожение" и их госпитализировали.