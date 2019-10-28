Ветераны в Золотом перевезли оружие менее, чем на километр, - Белецкий

28 октября, 2019, 22:47

Лидер партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий говорит, что добровольцы в Золотом не вывезли, а переместили оружие

Об этом он сказал в интервью УП.

"Оружие в ООС ограничивается исключительно в так называемой "красной зоне". По приказу Зеленского они объявили "красной зоной" Золотое-4 только сегодня утром. Оружие никуда не вывозили, а переместили меньше, чем на километр, за пределы "красной зоны", - сказал Белецкий.

Белецкий утверждает, что ветераны имеют при себе только легальное оружие, ведь "приехали защищать территориальную целостность страны".

"О нелегальном оружии речи вообще не идет, потому что ветераны приехали защищать территориальную целостность страны. Там люди, которые воевали 2, 3, 4 года ... Они не могли и не будут никогда приезжать туда с нелегальным оружием. А если оружие легальное, то на общих основаниях может перемещаться по территории Украины с учетом безопасности моменто, " - сказал экс-командир полка "Азов".

Белецкий также назвал абсурдными заявления штаба ООС о якобы нелегальном пребывании ветеранов в Золотом и подчеркнул, что это конституционное право граждан Украины.

"Это абсурд. Нет возможности признать незаконным любого гражданина Украины, на основании того, что он находится в каком-то населенном пункте. Это ваше и мое конституционное право - находиться в любой точке Украины." - добавил он.