Ветераны полка Азов протестовали под МИД против приравнивания их к террористам конгрессменами США

28 октября, 2019, 15:36

Ветераны полка "Азов" 28 октября пришли к Министерству иностранных дел Украины, протестующие требуют реакции на то, что 40 конгрессменов в США требуют приравнять полк к террористической организации

Об этом сообщает 24 канал .

Ветераны заявляют, что уже прошло почти две недели от начала процесса, а украинские дипломаты молчат.

"Представители МИД должны выразить свою четкую позицию по защите нас как ветеранов. Также мы считаем, что Украина не может позволять даже такой риторики о своих защитниках и по отношению к себе", - сказал ветеран полка "Азов" Максим Жорин.

Обращение ветеранов были услышаны и зарегистрированы. К митингующим вышел заместитель главы МИД Василий Боднар. Он заверил, что министерство готовит обращение к конгрессменам.

"Это абсоютно неправильные действия со стороны конгрессменов. На сегодняшний день мы работаем с МВД о том, чтобы предоставить каждому из этих конгрессменов подробные разъяснения, что такое батальон "Азов", что означает полк "Азов" - это герои, которые боролись за Украина и борются, а никакие не террористы ", - заявил Боднар.