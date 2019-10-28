В известной видеоигре-шутере появилась локация с "Донбасс Ареной"
28 октября, 2019, 18:00
В новой части "Call of Duty" появилась локация Downtown Donetsk со стадионом, похожим на "Донбасс Арену"
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