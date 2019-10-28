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Espreso.tvСпортВ известной видеоигре-шутере появилась локация с "Донбасс Ареной"

В известной видеоигре-шутере появилась локация с "Донбасс Ареной"


фото: facebook
В новой части "Call of Duty" появилась локация Downtown Donetsk со стадионом, похожим на "Донбасс Арену"

Об этом сообщает Anatoliy Yevtushenko y facebook.

В новой части серии игр "Call of Duty" появилась новая локация с центром Донецка под названием Downtown Donetsk.

Среди известных мест Донецка есть и спортивные объекты, в том числе стадион, похожий на легендарную "Донбасс-Арену".

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