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Espreso.tvМирВ Солнечной системе нашли новую карликовую планету

В Солнечной системе нашли новую карликовую планету

Астрономы Европейской южной обсерватории объявили о новой карликовой планете, которую они обнаружили в Солнечной системе - Гигеи

Об этом сообщает ВВС .

Это самый маленький из известных человечеству подобных объектов.

Гигея, названная в честь древнегреческой богини здоровья, расположена в главном поясе астероидов, которые вращаются вокруг Солнца между орбитами Марса и Юпитера.

Вообще первым Гигею обнаружил итальянский астроном Аннибале де Гаспарис еще 170 лет назад, в 1849 году, но до сегодняшнего дня она официально считалась астероидом.

Поводом для официальной смены классификации стало то, что ученым впервые удалось подробно рассмотреть Гигею с помощью Very Large Telescope, установленного в обсерватории Паранал, что в чилийской пустыне Атакама.

Гигея - не самый большой объект в поясе астероидов. По размерам она уступает Церере (950 км), Весте (525 км) и Палладе (512 км).

К началу XIX века все три считались настоящими планетами, однако позже были "разжалованы" в астероиды. Действующая классификация небесных тел была принята в 2006 году на ассамблее Международного астрономического союза.

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