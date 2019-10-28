В Польше задержали российского шпиона
Об этом сообщает Польское радио.
По словам представителя министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина, арест Петра С. состоялся 24 октября в Варшаве. Через два дня его взяли под стражу на три месяца.
По словам Жарина, следователи собрали доказательства о сотрудничестве Петра С. с российской разведкой. Он сообщил, что во время задержания работники агентства обыскали места проживания и работы мужчины.
Во время обысков было найдено нелегальное огнестрельное оружие и боеприпасы, а также электронные носители и документы. Кроме того, спецслужба обыскала места прописки и фактического проживания лиц, имевших контакт с Петром С.
Подозреваемому также предъявлено обвинение в нелегальном хранении оружия и пользовании фальшивым документом.
TVP Info со ссылкой на источники сообщает, что задержанный был сотрудником Агентства военной собственности - исполнительного органа под наблюдением министра национальной обороны Польши.
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