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Espreso.tvОбществоВ Офисе президента обсудили законопроект о добровольцах

В Офисе президента обсудили законопроект о добровольцах

В Офисе президента Украины состоялось заседание рабочей группы по вопросам добровольцев - участников боевых действий на востоке Украины

В нем приняли участие представители добровольческого движения, волонтеры и народные депутаты, сообщает пресс-служба президента.

Участники обсудили законопроект № 2045-1 о предоставлении статуса и социальных гарантий добровольцам - участникам АТО и ООС.

Заместитель руководителя Офиса президента Анна Коваленко отметила, что Зеленский определил этот законопроект для рассмотрения Верховной Радой как неотложный.

Глава Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова отметила, что этот документ подписан представителями трех фракций парламента - Слуга Народу, Голос и Батькивщина.

"Законопроект признает добровольцев и волонтеров и внедряет механизм, согласно которому людям, которые защитили нашу границу в 2014 году и в начале 2015 года, предоставляется статус участников боевых действий", - отметила Третьякова.

Законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании Верховной Рады 29 октября.

Коваленко также сообщила, что ведется работа над законопроектом о статусе военных капелланов. Кроме того, готовятся проекты законов о центрах территориального комплектования и о социальной поддержке резервистов.

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