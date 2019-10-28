В Офисе президента обсудили законопроект о добровольцах
В нем приняли участие представители добровольческого движения, волонтеры и народные депутаты, сообщает пресс-служба президента.
Участники обсудили законопроект № 2045-1 о предоставлении статуса и социальных гарантий добровольцам - участникам АТО и ООС.
Заместитель руководителя Офиса президента Анна Коваленко отметила, что Зеленский определил этот законопроект для рассмотрения Верховной Радой как неотложный.
Глава Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова отметила, что этот документ подписан представителями трех фракций парламента - Слуга Народу, Голос и Батькивщина.
"Законопроект признает добровольцев и волонтеров и внедряет механизм, согласно которому людям, которые защитили нашу границу в 2014 году и в начале 2015 года, предоставляется статус участников боевых действий", - отметила Третьякова.
Законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании Верховной Рады 29 октября.
Коваленко также сообщила, что ведется работа над законопроектом о статусе военных капелланов. Кроме того, готовятся проекты законов о центрах территориального комплектования и о социальной поддержке резервистов.
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