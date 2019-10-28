 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Минэкономики предлагают отменить ЕСВ и увеличить налоги на недвижимость

В Минэкономики предлагают отменить ЕСВ и увеличить налоги на недвижимость


фото: ukrinform
В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства предложили общественности обсудить отмену единого социального взноса, уменьшение налогов на доходы с параллельным ростом налогов на недвижимость

Такую идею к обсуждению предложил министр экономики Тимофей Милованов.

Он объясняет свое предложение тем, что уровень налогообложения труда в Украине является слишком высоким, что не стимулирует создание рабочих мест.

"По моему мнению, важнейший экономический актив Украины - это люди. Поэтому желательно чтобы налоги стимулировали создание рабочих мест и повышение зарплат. Для этого нужно максимально снизить налоги на труд ", - сообщил Милованов.

Средства на осуществление государственных расходов министр предлагает компенсировать за счет увеличения налогов на недвижимость и другие активы. В то же время Милованов подчеркнул, что высказанная им мысль есть только предложением, а не отражает планы правительства в налоговой реформе.

"К сожалению, на практике менять систему налогов очень сложно. Потому что есть большие расходы - на оборону, полицию, помощь бедным, развитие инфраструктуры, другие капитальные инвестиции, медицину, образование и науку. И любая радикальная смена налогов может разбалансировать поступления и оставить некоторые важные части общества без финансирования. Но обсуждать потенциальные изменения - важно и полезно ", - отметил министр.

Среди его предложений отмены ЕСВ (платит работодатель за то, что нанимает работника. Ставка составляет 22% из фонда оплаты труда работника), уменьшение размера налога на доходы физических лиц (платит гражданин или его работодатель с доходов. Ставка 18% от дохода), а также поднять размер налогов на недвижимость, землю, улучшить их сбор и усовершенствовать сбор налога на добавленную стоимость.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 октября, 2019 понедельник

больше новостей

28 октября, 2019 понедельник

27 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать