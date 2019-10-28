В Минэкономики предлагают отменить ЕСВ и увеличить налоги на недвижимость

28 октября, 2019, 11:16

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства предложили общественности обсудить отмену единого социального взноса, уменьшение налогов на доходы с параллельным ростом налогов на недвижимость

Такую идею к обсуждению предложил министр экономики Тимофей Милованов.

Он объясняет свое предложение тем, что уровень налогообложения труда в Украине является слишком высоким, что не стимулирует создание рабочих мест.

"По моему мнению, важнейший экономический актив Украины - это люди. Поэтому желательно чтобы налоги стимулировали создание рабочих мест и повышение зарплат. Для этого нужно максимально снизить налоги на труд ", - сообщил Милованов.

Средства на осуществление государственных расходов министр предлагает компенсировать за счет увеличения налогов на недвижимость и другие активы. В то же время Милованов подчеркнул, что высказанная им мысль есть только предложением, а не отражает планы правительства в налоговой реформе.

"К сожалению, на практике менять систему налогов очень сложно. Потому что есть большие расходы - на оборону, полицию, помощь бедным, развитие инфраструктуры, другие капитальные инвестиции, медицину, образование и науку. И любая радикальная смена налогов может разбалансировать поступления и оставить некоторые важные части общества без финансирования. Но обсуждать потенциальные изменения - важно и полезно ", - отметил министр.

Среди его предложений отмены ЕСВ (платит работодатель за то, что нанимает работника. Ставка составляет 22% из фонда оплаты труда работника), уменьшение размера налога на доходы физических лиц (платит гражданин или его работодатель с доходов. Ставка 18% от дохода), а также поднять размер налогов на недвижимость, землю, улучшить их сбор и усовершенствовать сбор налога на добавленную стоимость.