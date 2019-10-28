В Калифорнии объявили чрезвычайное положение
28 октября, 2019, 10:12
Из-за масштабных лесных пожаров в штате Калифорния объявлена чрезвычайная ситуация
Об этом сообщает CNN со ссылкой на губернатора штата Гэвина Ньюсома.
"Калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайную ситуацию во всем штате из-за лесных пожаров, которые как на севере, так и на юге выжигали землю, разрушали дома и заставили почти 200 тыс человек эвакуироваться", - говорится в сообщении.
Предварительно огонь охватил 20 000 га земли и уничтожил 79 зданий.
По словам губернатора, на севере американского штата пожар охватил уже около 20 тыс гектаров земли.
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