В Калифорнии объявили чрезвычайное положение

28 октября, 2019, 10:12

Из-за масштабных лесных пожаров в штате Калифорния объявлена чрезвычайная ситуация

Об этом сообщает CNN со ссылкой на губернатора штата Гэвина Ньюсома.

"Калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайную ситуацию во всем штате из-за лесных пожаров, которые как на севере, так и на юге выжигали землю, разрушали дома и заставили почти 200 тыс человек эвакуироваться", - говорится в сообщении.

Предварительно огонь охватил 20 000 га земли и уничтожил 79 зданий.

По словам губернатора, на севере американского штата пожар охватил уже около 20 тыс гектаров земли.