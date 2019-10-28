В центре Николаева убили 29-летнего мужчину
28 октября, 2019, 13:42
В понедельник, 28 октября, в центре Николаева прохожие обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти
Об этом сообщает пресс-сулжба Нацполиции в Николаевской области.
Тело нашли на ул. Набережной. Эксперт обнаружил на трупе многочисленные ножевые ранения в спину и травмы головы. Для установления причины смерти тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Личность потерпевшего правоохранители установили сразу - им оказался 29-летний местный житель.
Сведения по данному факту внесенные в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".
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