В центре Николаева убили 29-летнего мужчину

Об этом сообщает пресс-сулжба Нацполиции в Николаевской области.

Тело нашли на ул. Набережной. Эксперт обнаружил на трупе многочисленные ножевые ранения в спину и травмы головы. Для установления причины смерти тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Личность потерпевшего правоохранители установили сразу - им оказался 29-летний местный житель.

Сведения по данному факту внесенные в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".