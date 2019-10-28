В бюджет 2020 между чтениями уже внесли более 2,5 тыс. поправок

28 октября, 2019, 13:20

В проект государственного бюджета ко второму чтению уже подано более 2500 поправок

Об этом заявила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук, передает РБК-Украина .

По ее словам, Кабмин планирует подать проект до 3 ноября.

"Кабмин работает ... Об внесения проекту о госбюджете, который планирует подать до 3 ноября. Уже подано более 2500 поправок, 700 из которых уже учтены", - сообщила Верещук.

По словам Верещук, проект госбюджета-2020 должен быть представлен вовремя.

"А именно до 3 ноября. А также будет (вовремя, - ред.) рассмотрено депутатами в зале для голосования", - добавила она.

Читайте также: Бюджет 2020: зарплаты, курс доллара и основные расходы. Инфографика