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Espreso.tvОбществоВ бюджет 2020 между чтениями уже внесли более 2,5 тыс. поправок

В бюджет 2020 между чтениями уже внесли более 2,5 тыс. поправок

В проект государственного бюджета ко второму чтению уже подано более 2500 поправок

Об этом заявила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук, передает РБК-Украина .

По ее словам, Кабмин планирует подать проект до 3 ноября.

"Кабмин работает ... Об внесения проекту о госбюджете, который планирует подать до 3 ноября. Уже подано более 2500 поправок, 700 из которых уже учтены", - сообщила Верещук.

По словам Верещук, проект госбюджета-2020 должен быть представлен вовремя.

"А именно до 3 ноября. А также будет (вовремя, - ред.) рассмотрено депутатами в зале для голосования", - добавила она.

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