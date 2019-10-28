В бюджет 2020 между чтениями уже внесли более 2,5 тыс. поправок
28 октября, 2019, 13:20
В проект государственного бюджета ко второму чтению уже подано более 2500 поправок
Об этом заявила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук, передает РБК-Украина .
По ее словам, Кабмин планирует подать проект до 3 ноября.
"Кабмин работает ... Об внесения проекту о госбюджете, который планирует подать до 3 ноября. Уже подано более 2500 поправок, 700 из которых уже учтены", - сообщила Верещук.
По словам Верещук, проект госбюджета-2020 должен быть представлен вовремя.
"А именно до 3 ноября. А также будет (вовремя, - ред.) рассмотрено депутатами в зале для голосования", - добавила она.
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- Напомним, за принятие проекту бюджета в первом чтении 18 октября проголосовали 255 народных депутатов.
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