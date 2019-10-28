В Британии умер советский диссидент Буковский
28 октября, 2019, 08:32
На 76 году жизни в Великобритании умер советский диссидент, правозащитник и писатель Владимир Буковский
Об этом говорится на официальном сайте Буковского.
"Владимир Константинович Буковский умер от остановки сердца в больнице Адденбрукс в Кембридже в 21.30 по Гринвичу 27 октября 2017 года. Ему было 76 лет. В последние годы у него было слабое здоровье", - сообщили на его сайте.
Отметим, что Буковский был одним из основателей диссидентского движения в Советском Союзе.
После 12 лет политического заключения в СССР в 1976 году его обменяли на генерального секретаря компартии Чили Луиса Корвалана.
Буковский засканировал большое количество секретных документов КПСС и КГБ, которые стали основой свободно доступного в сети "Архива Буковского".
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