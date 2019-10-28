В Британии умер советский диссидент Буковский

28 октября, 2019, 08:32

На 76 году жизни в Великобритании умер советский диссидент, правозащитник и писатель Владимир Буковский

Об этом говорится на официальном сайте Буковского.

"Владимир Константинович Буковский умер от остановки сердца в больнице Адденбрукс в Кембридже в 21.30 по Гринвичу 27 октября 2017 года. Ему было 76 лет. В последние годы у него было слабое здоровье", - сообщили на его сайте.

Отметим, что Буковский был одним из основателей диссидентского движения в Советском Союзе.

После 12 лет политического заключения в СССР в 1976 году его обменяли на генерального секретаря компартии Чили Луиса Корвалана.

Буковский засканировал большое количество секретных документов КПСС и КГБ, которые стали основой свободно доступного в сети "Архива Буковского".