В аэропорту Петербурга микроавтобус врезался в самолет
28 октября, 2019, 13:44
В воскресенье, 27 октября, в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге служебный микроавтобус врезался в частный самолет
Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
В результате происшествия автомобиль повредил фюзеляж самолета. При этом никто из людей во время инцидента не пострадал.
Причины столкновения служебной машины с самолетом не уточняются.
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