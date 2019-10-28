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Espreso.tvОбществоВ аэропорту Петербурга микроавтобус врезался в самолет

В аэропорту Петербурга микроавтобус врезался в самолет

В воскресенье, 27 октября, в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге служебный микроавтобус врезался в частный самолет

Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

В результате происшествия автомобиль повредил фюзеляж самолета. При этом никто из людей во время инцидента не пострадал.


Причины столкновения служебной машины с самолетом не уточняются.

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