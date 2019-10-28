Укрзализныця сделала поезд "Киев-Мариуполь" ежедневным

28 октября, 2019, 11:31

Укрзализныця запустила второй состав поезда "Киев - Мариуполь" с обновленных вагонов, чем сделала этот маршрут ежедневным

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"27 октября Укрзализныця запустила в первый рейс молодежный поезд с 350-ю представителями Украинской академии лидерства .... В дальнейшем этот поезд будет курсировать как второй состав ночного экспресса № 10/9" Киев - Мариуполь ". Таким образом маршрут становится ежедневным", - говорится в сообщении.

Председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов отметил, что этот поезд сформирован из 10-ти вагонов (3 плацкартных, 6 купейных и 1 вагона типа СВ) после капитально-восстановительного ремонта.

Напомним, что первый состав поезда № 10/9 "Киев - Мариуполь" курсирует с 30 марта через день.