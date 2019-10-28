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Espreso.tvОбществоУкраинский эко-стартап привлек 45 тыс. евро в Польше

Украинский эко-стартап привлек 45 тыс. евро в Польше

Украинский экологический стартап Greenbin.app попал в программу акселератора Huge Thing от программы Poland Prize и привлек 45 тыс. евро инвестиций

Об этом сообщает ain.ua со ссылкой на пресс-релиз компании.

Команда также получит менторские услуги на 11,5 тысячи евро и рабочее место в офисе Google for Startups.

Greenbin.app - мобильное приложение для возвращения пластиковой упаковки в обмен на вознаграждение. Он в бета-версии на Android, также готовится iOS-версия.

Пользователю предлагается отсканировать QR-код на бутылке и оставить ее в ближайшей локации согласно карты приложении, а затем дождаться верификации.

После проверки, покупатели получат баллы и смогут обменять их на новые товары и услуги, например, билеты в кино. Таким образом, обычные люди смогут проинформировать производителя, что его упаковка отправилась на переработку, а не на полигон и не в лес.

Команда называет свой проект "Google Analytics для отходов". Приложение должно помочь производителям достичь норм по сбору и переработке пластиковой тары. К 2025 году в ЕС они должны составлять 77%, а к 2029 году - 90%.

Ранее проект тестировали и в Украине. Greenbin.app сотрудничал со станцией "Украина без мусора".

Сообщается, что сейчас команда ведет переговоры с одним из крупнейших производителей упаковки в стране.

 

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