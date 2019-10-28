Украинский бренд InSideU представил новую коллекцию

28 октября, 2019, 17:37

Талантливая украинская дизайнер Мария Захарченко представила новую коллекцию одежды. По ее словам, важно, чтобы вещи, которые она создает, ярко украшали повседневную жизнь клиентов. Главная изюминка бренда InSideU - натуральные ткани, лимитированное количество и элегантные образы.

А еще в украинском бренде красуются даже парижанки, ведь месяц назад Мария вместе со своей партнершей Дашей открыли бутик в самом сердце Парижа.

В уютном киевском шоуруме можно подобрать целостный образ, ведь, кроме одежды, здесь невероятные аксессуары: изысканные шляпки, оригинальные очки, элегантные сумки, блестящие кольца, серьги и даже духи. А стилист Юлия Карпова всегда готова помочь клиенткам завершить образ.

Ну а познакомиться поближе с коллекциями бренда InSideU можно лично в уютном шоуруме в центре Киева на Воздвиженке.