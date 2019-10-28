 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраинский бренд InSideU представил новую коллекцию

Украинский бренд InSideU представил новую коллекцию

Талантливая украинская дизайнер Мария Захарченко представила новую коллекцию одежды. По ее словам, важно, чтобы вещи, которые она создает, ярко украшали повседневную жизнь клиентов. Главная изюминка бренда InSideU - натуральные ткани, лимитированное количество и элегантные образы.

А еще в украинском бренде красуются даже парижанки, ведь месяц назад Мария вместе со своей партнершей Дашей открыли бутик в самом сердце Парижа.

В уютном киевском шоуруме можно подобрать целостный образ, ведь, кроме одежды, здесь невероятные аксессуары: изысканные шляпки, оригинальные очки, элегантные сумки, блестящие кольца, серьги и даже духи. А стилист Юлия Карпова всегда готова помочь клиенткам завершить образ.

Ну а познакомиться поближе с коллекциями бренда InSideU можно лично в уютном шоуруме в центре Киева на Воздвиженке.

 
 
 
 

 

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 октября, 2019 понедельник

больше новостей

28 октября, 2019 понедельник

27 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать