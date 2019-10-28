Украинский бренд InSideU представил новую коллекцию
Талантливая украинская дизайнер Мария Захарченко представила новую коллекцию одежды. По ее словам, важно, чтобы вещи, которые она создает, ярко украшали повседневную жизнь клиентов. Главная изюминка бренда InSideU - натуральные ткани, лимитированное количество и элегантные образы.
А еще в украинском бренде красуются даже парижанки, ведь месяц назад Мария вместе со своей партнершей Дашей открыли бутик в самом сердце Парижа.
В уютном киевском шоуруме можно подобрать целостный образ, ведь, кроме одежды, здесь невероятные аксессуары: изысканные шляпки, оригинальные очки, элегантные сумки, блестящие кольца, серьги и даже духи. А стилист Юлия Карпова всегда готова помочь клиенткам завершить образ.
Ну а познакомиться поближе с коллекциями бренда InSideU можно лично в уютном шоуруме в центре Киева на Воздвиженке.
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