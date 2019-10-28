Украинцев призывают "переобувать" авто в зимние шины
28 октября, 2019, 19:18
Государственное агентство автомобильных дорог обратилось к украинским водителям с просьбой подготовить свои транспортные средства для поездок в зимнее время
Об этом "Укравтодор" сообщает в Facebook.
"Пора переходить на зимние шины! Предупреждаем об опасности и просим вовремя изменить летние шины на зимние. С ухудшением погодных условий автомобили на летних шинах превращаются в опасный и неуправляемый вид транспорта", - говорится в сообщении.
Отметим, что синоптик Наталья Диденко спрогнозировала ночные "морозы", которые повлекут утренний гололед на дорогах.
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