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Espreso.tvОбществоУкраинцев призывают "переобувать" авто в зимние шины

Украинцев призывают "переобувать" авто в зимние шины

Государственное агентство автомобильных дорог обратилось к украинским водителям с просьбой подготовить свои транспортные средства для поездок в зимнее время

Об этом "Укравтодор" сообщает в Facebook.

"Пора переходить на зимние шины! Предупреждаем об опасности и просим вовремя изменить летние шины на зимние. С ухудшением погодных условий автомобили на летних шинах превращаются в опасный и неуправляемый вид транспорта", - говорится в сообщении.

Отметим, что синоптик Наталья Диденко спрогнозировала ночные "морозы", которые повлекут утренний гололед на дорогах.

 

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