Украина увеличила экспорт агропродукции в страны ЕС на 38%
28 октября, 2019, 16:58
Украина за январь-август 2019 года увеличила экспорт продукции агропромышленного комплекса в страны Евросоюза на 37,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7 млрд евро
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