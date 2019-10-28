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Espreso.tvОбществоУкраина увеличила экспорт агропродукции в страны ЕС на 38%

Украина увеличила экспорт агропродукции в страны ЕС на 38%

Украина за январь-август 2019 года увеличила экспорт продукции агропромышленного комплекса в страны Евросоюза на 37,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7 млрд евро

Об этом говорится в отчете Европейской комиссии.

"Среди важнейших направлений европейского импорта из третьих стран за 12 месяцев были США (12,4 млрд евро), Бразилия (11,8 млрд евро), Украина (7 млрд евро)", - говорится в сообщении.

 

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