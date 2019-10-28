Убийство аль-Багдади: вслед за лидером "ИГ" ликвидировали и его правую руку, - Reuters
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на курдские Демократические силы Сирии
Как сообщается, он считался правой рукой убитого лидера "ИГ" Абу Бакра аль-Багдади.
По имеющимся данным, аль-Мухаджира погиб в результате авиаудара в районе сирийского приграничного города Джараблус.
Террориста ликвидировали в рамках совместного рейда американских военных и курдских подразделений, который стал продолжением спецоперации против аль-Багдади.
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Как сообщалось, в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что бойцы подразделений специальных операций США совершили рейд в сирийскую провинцию Идлиб, в результате которого был убит лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади.
После этого террористы "ИГ" назначили себе нового лидера.
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