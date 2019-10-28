У нас тоже есть оружие: Лукашенко пригрозил "неприемлемыми потерями" после размещения американских танков в Литве
Об этом он сказал, комментируя размещение танков США на полигоне в Пабраде вблизи литовско-белорусской границы, передает БелТА.
"Все должны понимать: если они с нами соберутся воевать, то мы будем ориентироваться на то, что можем нанести этим противникам неприемлемых потерь", - сказал он.
Однако, по словам Лукашенко, он не хочет конкретизировать, чтобы его "кости потом не перемывали разные блогеры и сутенеры".
"Мы, военные люди, понимаем, что такое неприемлемый ущерб. Для этого у нас тоже есть оружие. Это надо понимать", - сказал он.
Лукашенко также предупредил Литву, что в Беларуси "достаточно сил и средств" для "асимметричного ответа".
Президент пообещал, что белорусская армия "не будет смотреть в паспорта" в случае агрессии.
"Американцы должны понимать: не дай бог, какое столкновение, то мы (люди военные) в паспорта смотреть не будем. Кто против нас будет воевать - американцы, литовцы, немцы или еще кто-то ... Мы в паспорта не смотрим", - заявил он.
Читайте также: Лукашенко боится "второго Чернобыля" из-за учений НАТО в Литве
По его словам, никогда еще до границы Беларуси "так демонстративно" из-за океана не перебрасывались войска.
"Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент. И это во-первых. Во-вторых, естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать", - сказал он.
При этом Лукашенко добавил, что Беларусь - "миролюбивое государство" и не хочет "бряцать оружием".
Читайте также: Лукашенко опасается ядерной войны в Европе
- 21 октября СМИ сообщили, что на военную базу в литовском Пабраде доставлены восемь американских танков Abrams и 21 БМП Bradley для батальона США, который в течение полугода будет размещен в Литве.
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"