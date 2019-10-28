У нас тоже есть оружие: Лукашенко пригрозил "неприемлемыми потерями" после размещения американских танков в Литве

28 октября, 2019, 18:05

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может нанести противникам "неприемлемых потерь"

Об этом он сказал, комментируя размещение танков США на полигоне в Пабраде вблизи литовско-белорусской границы, передает БелТА.

"Все должны понимать: если они с нами соберутся воевать, то мы будем ориентироваться на то, что можем нанести этим противникам неприемлемых потерь", - сказал он.

Однако, по словам Лукашенко, он не хочет конкретизировать, чтобы его "кости потом не перемывали разные блогеры и сутенеры".

"Мы, военные люди, понимаем, что такое неприемлемый ущерб. Для этого у нас тоже есть оружие. Это надо понимать", - сказал он.

Лукашенко также предупредил Литву, что в Беларуси "достаточно сил и средств" для "асимметричного ответа".

Президент пообещал, что белорусская армия "не будет смотреть в паспорта" в случае агрессии.

"Американцы должны понимать: не дай бог, какое столкновение, то мы (люди военные) в паспорта смотреть не будем. Кто против нас будет воевать - американцы, литовцы, немцы или еще кто-то ... Мы в паспорта не смотрим", - заявил он.

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По его словам, никогда еще до границы Беларуси "так демонстративно" из-за океана не перебрасывались войска.

"Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент. И это во-первых. Во-вторых, естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать", - сказал он.

При этом Лукашенко добавил, что Беларусь - "миролюбивое государство" и не хочет "бряцать оружием".

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