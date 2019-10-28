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Espreso.tvОбществоУ киевлянина угнали авто, которое потом нашли в Харькове у полицейских

У киевлянина угнали авто, которое потом нашли в Харькове у полицейских

Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту возможного превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook.

Отмечается, что у киевлянина Максима Шкварко в конце июня 2019 года угнали авто Mazda 6. Собственными силами мужчина через почти полгода нашел свою машину в Харькове.

Оказалось, что транспортным средством на постоянной основе пользуются два брата - действующие сотрудники полиции города Харькова.

"Следователи Центрального аппарата ГБР оперативно отреагировали на освещенные в СМИ события. Уже начато досудебное расследование по факту возможного превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов. А далее - принимать все меры по установлению местонахождения автомобиля, обстоятельств и оснований его использования правоохранителями их возможной причастности к похищению автомобиля ", - сообщила Варченко.

 

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