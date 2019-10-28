Трамп подписал документ о намерении вывести США из соглашения об открытом небе, - СМИ
28 октября, 2019, 14:22
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении вывести США из Договора об открытом небе
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на два источника, близких к Трампу.
В Белом доме намерения Трампа расторгнуть договор официально не комментируют.
Один из источников сообщил, что обсуждение данной проблемы продолжается.
"С этим президентом все возможно", - отметил он.
Договор об открытом небе был принят в 1992 году между странами НАТО и бывшими государствами Варшавского договора. Договор позволяет свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.
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