Трамп подписал документ о намерении вывести США из соглашения об открытом небе, - СМИ

28 октября, 2019, 14:22

Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении вывести США из Договора об открытом небе

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на два источника, близких к Трампу.

В Белом доме намерения Трампа расторгнуть договор официально не комментируют.

Один из источников сообщил, что обсуждение данной проблемы продолжается.

"С этим президентом все возможно", - отметил он.

Договор об открытом небе был принят в 1992 году между странами НАТО и бывшими государствами Варшавского договора. Договор позволяет свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.