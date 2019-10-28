 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТрамп назвал Зеленского президентом РФ

Трамп назвал Зеленского президентом РФ


фото: itc.ua
Президент США Дональд Трамп назвал президента Владимира Зеленского "российским президентом"

Ошибку он сделал во время брифинга на авиабазе в штате Мэриленд.

"Теперь они не хотят говорить о обличителе, потому что они не думали, что я опубликую этот разговор. Когда я опубликовал разговор, я опроверг доклад Шиффа (глава специального комитета по разведке Палаты представителей США). Более того, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, сделал заявление, что в разговоре не было ничего. Не было давления на него. ничего вообще ", - сказал Трамп.

На оговорку уже обратили внимание журналисты. Трамп комментировал в частности ситуацию с его импичментом и сначала трижды упомянул о "идеальном разговоре" с украинским президентом. Но потом настаивая, что он не давил на Зеленского, почему-то назвал его российским президентом.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 октября, 2019 понедельник

больше новостей

28 октября, 2019 понедельник

27 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать