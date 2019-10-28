Трамп назвал Зеленского президентом РФ

28 октября, 2019, 18:24

Президент США Дональд Трамп назвал президента Владимира Зеленского "российским президентом"

Ошибку он сделал во время брифинга на авиабазе в штате Мэриленд.

"Теперь они не хотят говорить о обличителе, потому что они не думали, что я опубликую этот разговор. Когда я опубликовал разговор, я опроверг доклад Шиффа (глава специального комитета по разведке Палаты представителей США). Более того, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, сделал заявление, что в разговоре не было ничего. Не было давления на него. ничего вообще ", - сказал Трамп.

На оговорку уже обратили внимание журналисты. Трамп комментировал в частности ситуацию с его импичментом и сначала трижды упомянул о "идеальном разговоре" с украинским президентом. Но потом настаивая, что он не давил на Зеленского, почему-то назвал его российским президентом.