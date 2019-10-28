Трамп назвал Зеленского президентом РФ
Ошибку он сделал во время брифинга на авиабазе в штате Мэриленд.
"Теперь они не хотят говорить о обличителе, потому что они не думали, что я опубликую этот разговор. Когда я опубликовал разговор, я опроверг доклад Шиффа (глава специального комитета по разведке Палаты представителей США). Более того, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, сделал заявление, что в разговоре не было ничего. Не было давления на него. ничего вообще ", - сказал Трамп.
На оговорку уже обратили внимание журналисты. Трамп комментировал в частности ситуацию с его импичментом и сначала трижды упомянул о "идеальном разговоре" с украинским президентом. Но потом настаивая, что он не давил на Зеленского, почему-то назвал его российским президентом.
trump calling Ukraine Pres. Russian. pic.twitter.com/az60EIGy0z- Barry Thomas Goldberg (@barrytgoldberg) October 28 2019
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